Названа главная группа риска COVID-19 в Украине

Большинство умерших от коронавируса в Украине имели сердечно-сосудистые заболевания. Об этом свидетельствует статистика Центра общественного здоровья, опубликованная в понедельник, 6 апреля, в Facebook.



"Из 1319 подтвержденных случаев 95 - среди детей. На амбулаторном лечении 597 человек, из них 61 ребенок. Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19", - говорится в сообщении.



Больше всего женщин умерло в возрастной группе 50-59, мужчин - 60-69 лет.



Согласно данным ЦОЗ, умершие от коронавируса имели:



74% - сердечно-сосудистые заболевания;

40% - сахарный диабет;

7,5% - новообразования;

7,5% - заболевания почек;

11% - заболевания легких;

4% - ожирение;

26% - объединенные заболевания.



"Все 38 пациентов были госпитализированы. Также все люди, которые умерли от осложнений, вызванных COVID-19, имели позитивный результат лабораторного исследования на возбудитель этой болезни", - говорится в сообщении.