Цены на золото достигли восьмилетнего максимума

Цена на золото на фоне мирового кризиса, вызванного пандемией, продолжает расти и достигла максимума почти за восемь лет. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает Интерфакс. Отмечается, что на стоимости драгметалла во вторник также сказывается ослабление доллара: долларовый индекс ICE опустился в ходе торгов на 0,5%, пишет Dow Jones.



Снижение курса доллара делает более дешевыми и, соответственно, интересными для международных покупателей сырьевые товары, стоимость которых выражается в американской валюте.



Июньские фьючерсы на золото в ходе торгов в Нью-Йорке во вторник подорожали на 1%, до $1711,4 за унцию, что является максимумом с конца 2012 года.

