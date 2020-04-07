ВОЗ призвала страны не ослаблять карантин преждевременно

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают руководства стран не спешить снимать карантинные ограничения для противодействия распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters. Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на онлайн-брифинге прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в мире.

"Самое важное - это не ослаблять меры слишком рано, чтобы не вернуться на старые позиции. Это похоже на то, как быть больным, если вы встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете вернуться назад с осложнениями", - отметил он.



Кроме того он добавил, что у ВОЗ нет общих рекомендаций для стран, относительно замедления распространения коронавируса.