Состояние Бориса Джонсона оценивается как стабильное, - правительство
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого накануне перевели в реанимацию, находится в "стабильном состоянии".
Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление правительства.
На Даунинг-стрит заявили, что у премьер-министра нет пневмонии, он находится в хорошем настроении.
В пресс-службе правительства добавили, что Джонсон не нуждается ни в искусственной вентиляции легких, ни неинвазивной респираторной поддержке.
Он получает "стандартную" кислородную поддержку и дышит самостоятельно, заявили на Даунинг-стрит.
55-летний Джонсон провел ночь в палате интенсивной терапии после того, как симптомы COVID-19 ухудшились, и у него появились проблемы с дыханием.
Источник: Эспресо.ТВ
16:49