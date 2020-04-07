Состояние Бориса Джонсона оценивается как стабильное, - правительство

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого накануне перевели в реанимацию, находится в "стабильном состоянии".



Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление правительства.



На Даунинг-стрит заявили, что у премьер-министра нет пневмонии, он находится в хорошем настроении.



В пресс-службе правительства добавили, что Джонсон не нуждается ни в искусственной вентиляции легких, ни неинвазивной респираторной поддержке.



Он получает "стандартную" кислородную поддержку и дышит самостоятельно, заявили на Даунинг-стрит.



55-летний Джонсон провел ночь в палате интенсивной терапии после того, как симптомы COVID-19 ухудшились, и у него появились проблемы с дыханием.

