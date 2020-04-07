Церемония схождения благодатного огня будет происходить без паломников

Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля и будет происходить без паломников. Ее будут транслировать на весь мир. Об этом сообщает УНН.



“В иерусалимском храме Воскресения Христова, известен также как Храм Гроба Господня, в Великую Субботу, которая в этом году выпадает на 18 апреля, состоится церемония схождения Благодатного огня, но без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса”, - сказал глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор.



Сообщается, что традиционная церемония состоится, только в ней будут участвовать 10 человек.



“Из Храма Гроба Господня трансляция церемонии будет вестись на весь мир”, - отметил Акива Тор.



Он также добавил, что ряд стран направит самолеты для того, чтобы получить Благодатный огонь в аэропорту Бен-Гурион.



"После церемонии огонь будет доставлен представителями Греческой православной церкви к Яффским воротам Старого города Иерусалима, после чего представители посольств, что не обязательно, но скорее всего это будут они, доставят огонь в аэропорт Бен-Гурион. Представители, которые прилетят за огнем, не смогут выходить из своих самолетов из-за условий карантина, но им передадут огонь те, кто получит его у Яффских ворот", - сказал Акива Тор.



По легенде, тот год, в который Благодатный огонь не сойдет на землю, будет последним перед Страшным судом.

