Очередное обращения Владимира Зеленского к украинцам

В своем традиционном обращении к украинцам президент Владимир Зеленский назвал все ограничительные меры адекватными. Он считает, что их нужно придерживаться, а не строить из себя "обиженных детей". Президент также пригрозил мэрам, которые не соблюдают условия карантина, уголовными делами. Сказал, что нужно сейчас посидеть дома, чтоб обеспечить себе нормальное лето.

Собственно, главный посыл речи президента - потерпеть сейчас, чтоб потом вернуться к нормальной жизни. На что жить людям, которые из-за карантина потеряли работу или отправлены в отпуск без зарплаты он не сказал.



По словам Зеленского, в течение этой недели Украина ожидает прибытия не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи, которые доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Параллельно Украина максимально наращивает отечественное производство - начинает изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще ежедневно выпускает 900 000 масок.



Со вчерашнего дня правительство ввело новые ограничения для преодоления коронавируса. "Наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Отдельно остановлюсь на праздновании Пасхи. Уже в это воскресенье Пасху отмечать христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции ради здоровья и жизни. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить Божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви - это не создавать опасности для здоровья и жизни ближнего", - отметил Зеленский.









