Западное полушарие обогнало Европу по темпам роста заболеваемости

Более 31 тыс. новых случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано за последние сутки в странах Северной и Южной Америки, и они превзошли Европу по темпам роста заболеваемости почти на 700 случаев. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник в Женеве данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



Всего в мире, по состоянию на 14:00 по женевскому времени (15:00 мск) 7 апреля, было зарегистрировано 1 279 722 заболевших, что на 68 766 больше, чем днем раньше. Рост заболеваемости в мире существенно замедлился, так как с воскресенья на понедельник было выявлено 77 тыс. новых случаев. Вместе с тем больше стало летальных исходов: 5 022 умерших за минувшие сутки против 4 810 накануне. Всего с начала вспышки коронавируса, по данным ВОЗ, в мире умерло 72 616 человек.



Печальное первенство в статистике заболеваемости по-прежнему принадлежит Европе, где заразились в общей сложности 686 338 человек. За последние 24 часа это число выросло на 30 999 человек. Регион Северной и Южной Америки значительно уступает Европе по общему числу заболевших (384 242), однако обогнал ее по подтвержденным новым случаям (31 690) за последние сутки.



На третьем месте - Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 7 апреля там выявлен 113 641 заболевший, в том числе 1 119 новых случаев.



Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы заболеваемости по странам, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 307 318. Далее следуют Испания (135 032), Италия (132 547), Германия (99 225), Китай (83 071), Франция (73 488), Иран (60 500), Великобритания (51 612), Турция (30 217), Швейцария (21 574), Бельгия (20 814) и Нидерланды (18 803). Все эти сведения получены ВОЗ только из официальных источников.



Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.



