Лопес пожаловалась на карантин с четырьмя детьми

Певица Дженнифер Лопес рассказала о тяготах карантина с четырьмя детьми и отмене долгожданной свадьбы. Об этом передает Daily Mail.



Певица пообщалась онлайн с телеведущей Эллен Дедженерес. В ходе разговора звезда призналась, что ей непросто даются домашние дела. Кроме того, Лопес во время самоизоляции приходится помогать делать уроки своим 12-летним двойняшкам Максу и Эмме.



Певица отметила, что порой она вообще не знает, как сделать то или иное задание, поскольку сейчас дети учат "какую-то совершенно новую математику".



Также Лопрес должна была выйти замуж за своего жениха бейсболиста Алекса Родригеса. Свадьба планировалась на лето 2020 года, но из-за коронавируса она не состоится.



Певица отметила, что это может произойти в любой день, но она даже приблизительно не знает дат предстоящего торжества.





