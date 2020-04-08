Джонсон чувствует себя удовлетворительно - глава Минздрава Великобритании

Госпитализированный с коронавирусом глава британского правительства Борис Джонсон вторую ночь провел в палате интенсивной терапии, его состояние стабильно, сообщил в среду в эфире британской телерадиокорпорации Би-би-си министр здравоохранения Великобритании Эдвард Аргар.



По его словам, Джонсон "чувствует себя удовлетворительно, находится в добром расположении духа, его состояние стабильно".



Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.

