Рейтинг мэров

Мэры украинских городов в частности и местная власть в целом стали одним из интересных «симптомов» эпидемии. Каждый сходит с ума по-своему. Меня не интересует проблема вертикали исполнительной власти, о которой с умным видом рассуждают дебилы. Просто хочу предложить своеобразный рейтинг мэров. На первом месте, с большим отрывом от своего ближайшего конкурента с огромным потенциалом – Виталия Кличко, мэр Днепра Борис Филатов. Уникальное соотношение алко-эго, шизофрении, паранойи и прочих серьезных расстройств психики.



Любой желающий может поставить диагноз Филатову по его постам в «Фейсбуке». Для чистоты эксперимента возьмем только три. Не станем вспоминать его легендарное высказывание «а вешать… вешать мы их потом будем». Первый: «Мы вырыли шестьсот могил на городском кладбище и закупили тысячу пластиковых мешков для трупов». Этот пост проливает как бы свет на сложный внутренний мир Бори, в котором противоборствует желание уе…ться об стенку со стремлением служить людям. Каждый раз это разные люди. То Игорь Валерьевич, то Ринат Леонидович, то Петр Алексеевич, то Владимир Александрович. Душевные метания мэра Днепра, осложненные различными веществами и занятиями древними японскими единоборствами с использованием сувенирного меча катаны, вылились в причудливую ненависть к собакам. Горожане, выгуливающие своих четвероногих друзей в парках и скверах, вызвали у Филатова приступ пароксизма. Или как это правильно называется? Короче, он приказал своему заму вырыть тысячу могил для собак, которых собрался отстреливать лично. По всей видимости, вместе с хозяевами. Пост был удален, но скрины сохранились. И, наконец, тяжелые трудовые обязанности городского могильщика привели его к осознанию необходимости «срочно набить е...ло» Александру Дубинскому. Тут замешаны какие-то личные отношения, тяга к анальной эротике и Эдипов, мать его, комплекс. Квалифицированная комиссия медицинских работников должна решить, опасен ли мэр Днепра для окружающих его людей и собак. Впрочем, ввиду отсутствия опытных психиатров, канувших в Лету с началом второго этапа медицинской реформы имени Супрун, никто освидетельствовать Борю не будет.



Инициативы по ужесточению карантина буквально брызжут из большой накачанной черепной коробки Кличко. Привлек к патрулированию улиц радикалов из «Муниципальной варты», предоставил право карать жителей практически всем представителям горадминистрации и коммунальных служб. Любой дворник может вас оштрафовать на триста евро или как договоришься



Транспорт в Запорожье ходит, предприятия работают, базары торгуют. Мэр города подчеркнул, что находится в близких отношениях с премьером Шмыгалем, поскольку, судя по контексту, вертел его на одном органе. Буряк стал украинским аналогом Лукашенко с его теорией тракторотерапии

На втором месте, как мы и анонсировали, мэр Киева Виталий Кличко. Уже в начале эпопеи с пандемией у Виталика открылся ментальный дар предугадывать мысли главы Офиса президента Андрея Ермака и его пресс-секретарши. Только Ермак подумает – «а что если…», как Кличко уже вводит чрезвычайную ситуацию в Киеве и области. Когда в правом полушарии главы офиса Зеленского смутно зарождается идея «неплохо было бы…», Виталик уже отдает распоряжение: «остановить метро, перекрыть все въезды и выезды из Киева, поставить там Нацгвардию с автоматами и сделать вид, что всем измеряется температура». Просто уникальное ментальное единство офиса и Виталика. Почти каждый день столичный мэр выступает с краткими, но, сука, емкими обращениями к жителям столицы. То сурдопереводчика сломает, пытаясь выговорить цифру «двести двадцать пять», то перепутает «несовершеннолетних» с «неполноценными», то челендж замутит #нехершастать.Инициативы по ужесточению карантина буквально брызжут из большой накачанной черепной коробки Кличко. Привлек к патрулированию улиц радикалов из «Муниципальной варты», предоставил право карать жителей практически всем представителям горадминистрации и коммунальных служб. Любой дворник может вас оштрафовать на триста евро или как договоришься. Развернул войну с велосипедистами, перерыл основные магистрали города под видом ремонта. Короче, сразу видно: человек на своем месте. Сеть строительных гипермаркетов «Эпицентр» стала монополистом на рынке Киева. С утра к маркетам Гереги выстраиваются километровые очереди, поскольку люди подпольно делают ремонты. Там можно купить все: начиная от продуктов и заканчивая плашками на три восьмых дюйма. И коррупция здесь ни при чем! Просто в «Эпицентре» продаются маски по 800 грн. упаковка и антисептик по 300 грн. с ярко выраженным запахом самогона из буряка. Вероятно, по вкусу он такой же. Но кто его будет пить по такой цене?!На третьем месте мэр Запорожья Владимир Буряк. Он оказался ярым противником теории заговора с коронавирусом, придуманной масонами и гребаными рептилоидами для установления тотального контроля над планетой. «Идите на х...й со своим карантином!», – так публично задекларировал свою позицию Буряк.Транспорт в Запорожье ходит, предприятия работают, базары торгуют. Мэр города подчеркнул, что находится в близких отношениях с премьером Шмыгалем, поскольку, судя по контексту, вертел его на одном органе. Буряк стал украинским аналогом Лукашенко с его теорией тракторотерапии. Бунт запорожского мэра зашел так далеко, что в своем ежедневном обращении к нации Зеленский натравил на Буряка СБУ и МВД. Но всех зрителей, конечно же, волновал другой вопрос: кто, б...ть, стрижет президента? Все обросли, как мамонты в период случки с Гретой Тунберг, а Вова щеголяет модельной прической.На четвертом месте феномен мирового масштаба – мэр Николаева Александр Сенкевич. Николаев и Николаевская область являются единственным районом нации, куда коронавирус вообще не дошел. Ни одного случая. ВОЗ в шоке, Минздрав в прострации. На место выезжает специальная комиссии с задачей исследовать уникальный иммунитет жителей Николаева: работы нет, верфи закрыли, регион депрессивный, так еще, вдобавок ко всему, и коронавируса нет. Как такое может быть? Может быть, дело в тестах, которые бракованные? Или же их просто не проводят с целью экономии? Станут ли заброшенные верфи Николаева убежищем общепланетарного масштаба?Пятое место рейтинга – бессменный мэр Львова Андрей Садовой. Истинный рагуль. Характер нордический, выдержанный в Дефензиве. Беспощаден к врагам нации. Легко вступает с ними в отношения денежного характера. Пережил трех президентов и успешно переживает четвертого. Член «Самопомощи» с ее рождения. Пережил и развал партии. Постоянно плетет интриги против Зеленского, но делает это так замысловато, что все галичане уверены – вирус на Галичину наслал Путин через президента Украины. Львов и область остаются практически не тронутыми эпидемией, хотя в соседних регионах показатели заболеваемости наивысшие в стране. Самое слабое место львовского мэра – мусорная свалка. Она снова загорелась. Следовательно, Садовой опять начал свою игру. На этом пока все.