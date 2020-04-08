Еще 15 киевлян заразились коронавирусом за сутки – Кличко

За минувшие сутки еще 15 киевлян заболели Covid-19, и общее количество случаев - 294, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



"Количество киевлян, которые заболели на коронавирус за прошлые сутки, увеличилось на 15 человек. В общем, в столице уже 294 подтвержденных случая заболевания на Covid-19. Заболели еще 8 женщин возрастом от 20 до 67 лет, 6 человек от 43 до 61 года, один 16-летний юноша", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в среду.



По словам Кличко, среди киевлян, заболевших за прошлые сутки, есть трое медиков. Госпитализировали 8 пациентов, остальные лечатся дома под контролем врачей.

