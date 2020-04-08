Киевляне задолжали за коммуналку 6 млрд грн

Задолженность киевлян за оплату коммунальных услуг на сегодняшний день составляет 6 млрд грн. Также в столице прослеживается тенденция уменьшения уровня оплаты за коммуналку. Об этом на брифинге заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает корреспондент УНН.



"В целом на сегодняшний день задолженность киевлян за коммунальные услуги, а это вывоз мусора, содержание дома, отопление... общая сумма задолженности на сегодняшний день - 6 млрд грн. Это достаточно большая сумма, но сегодня больше тревога у нас относительно тенденции. Мы видим тенденцию уменьшения уровня оплаты за коммунальные услуги за последний месяц", - сказал Пантелеев.

