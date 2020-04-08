Европе пока что не следует ослаблять меры изоляции - ВОЗ

Для стран Европы еще не настало время ослаблять ограничительные меры, введенные с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19, заявил в среду директор европейского отдела Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.



"Сейчас не время ослаблять контрмеры. Сейчас время вновь удвоить и утроить наши коллективные усилия, чтобы при полной поддержке общества стремиться к подавлению (коронавируса - ИФ)", - приводят западные СМИ его слова, сказанные на пресс-конференции.



В то же время он признал, что в ряде стран наблюдаются "положительные знаки" в отношении ситуации с коронавирусом.



Ранее на этой неделе канцлер Себастьян Курц заявил, что власти с середины апреля планируют начать поэтапное смягчение ограничений в общественной жизни, в частности, разрешить работу магазинов. Канцлер пояснил, что Австрия раньше других приняла ограничительные меры для подавления коронавируса, поэтому может раньше начать выход из кризиса.



Также стало известно, что власти Чехии рассматривают возможность снятия некоторых ограничительных мер. Так, глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что предложит для рассмотрения вопрос о снятии запрета для граждан страны на поездки за границу начиная с 14 апреля. Он добавил, что контроль на границах по-прежнему будет действовать. В свою очередь министр здравоохранения страны Адам Войтех указал, что правительство обсудит предложение об открытии некоторых небольших магазинов, в частности, строительных материалов и канцтоваров.



Кроме того, премьер-министр Дании Метте Фредриксен объявила, что детские сады и начальные школы в стране могут возобновить работу 15 апреля. По ее словам, эти учреждения будут открыты, если статистика по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Дании в ближайшие дни останется стабильной.

