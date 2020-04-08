Ученые создали искусственный вирус, блокирующий коронавирус

В США ученые создали в лаборатории вирус, который предлагают использовать в качестве вакцины против коронавирусов. Они считают, что такой подход будет эффективным и против вируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества микробиологии mBio.



Пока проведены испытания на мышах, зараженных коронавирусом MERS.



В своем исследовании ученые описывают подход, основанный на создании генно-инженерного вируса, содержащего фрагменты S-белка, из которого сложены шипы коронавирусов, через которые они связываются с рецепторами на поверхности клеток, что позволяет вирусу проникать внутрь здоровых клеток.



Ученые создали на основе природного вируса парагриппа 5 (PIV5), который известен у собак, но безопасен для людей, модифицированный вирус, добавив к PIV5 ген, заставляющий инфицированные клетки продуцировать S-гликопротеин, аналогичный тому, что содержится в шипах коронавируса.



Полученный вирус авторы опробовали на мышах, используя его в качестве вакцины против вируса MERS. Известно, что вирус MERS не поражает мышей, поэтому для эксперимента были созданы модельные животные, у которых экспрессируется белок DPP4, используемый вирусом MERS в качестве точки входа в клетки человека.



Лабораторные тесты показали, что однократная доза вирусной вакцины, вводимая через нос, эффективно заставляла инфицированные клетки продуцировать S-белок, что, в свою очередь, вызывало иммунные ответы против этого белка у животного-хозяина.



Через четыре недели после того, как мыши получили вакцину, они подвергались воздействию штамма вируса MERS, адаптированного к мышам, чтобы вызвать смертельную инфекцию. Вирус MERS был также передан контрольным группам мышей, которые получили PIV5-вакцину без генов для S-белка или внутримышечную вакцину с инактивированным вирусом MERS.



Все мыши, иммунизированные модифицированным вирусом PIV5, выжили после заражения вирусом MERS. Напротив, все мыши, иммунизированные PIV5 без S-белка, умерли от инфекции. Внутримышечная вакцина от инактивированного вируса MERS защитила от смертельной инфекции только 25 процентов мышей. Кроме того, у животных, получивших внутримышечную вакцину, исследователи фиксировали повышенные уровни лейкоцитов-эозинофилов, что указывает на инфекцию и воспаление, что, по мнению авторов, заставляет задуматься о безопасности применения внутримышечных вакцин с инактивированным коронавирусом.



Теперь авторы сосредоточили свои усилия на создании модифицированного вируса, защищающего от SARS-CoV-2. По их словам, "найти эффективную вакцину против коронавируса, вызывающего COVID-19, - это вопрос времени.



В первый раз сто процентов населения не будут подвержены воздействию вируса, а это значит, что мы пока не знаем, получат ли люди длительный иммунитет от инфекции SARS-CoV-2, и важно подумать о способах защиты населения".

