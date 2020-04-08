Tesla урежет зарплаты своим работникам из-за коронавируса

Американская компания Tesla сообщила, что с 13 апреля начнет уменьшать работникам зарплаты и отправлять их в неоплачиваемые отпуска из-за коронавируса и приостановления некоторых видов деятельности.



Об этом сообщает The Verge.



«Мы знаем, что неопределенность оказалась непростой, и мы делаем все возможное, чтобы вы были в безопасности и осведомлены, а также следили за переменами во всем мире. Пока что мы продолжаем выполнять только минимальные критические операции, мы надеемся возобновить нормальное производство на наших американских предприятиях 4 мая. К тому времени важно принять меры для обеспечения того, чтобы остаться на правильном пути для достижения наших долгосрочных планов», - говорится в заявлении компании.



Как ожидается, топ-менеджерам компании, начиная с должности вице-президента, сократят зарплаты на 30%. Зарплаты директоров отделов снизят на 20%. Для остальных сотрудников размер оплаты труда снизится на 10%.



Тех сотрудников, которые не могут работать удаленно и которые не выполняют критически важных задач, отправят в неоплачиваемые отпуска, при этом будет сохранена их медстраховка.



Снижение зарплат будет происходить в течение второго финансового квартала, который заканчивается в июне.



В Tesla работают около 50 тыс. человек по всему миру.



23 марта Tesla временно закрыла свой завод по производству электромобилей в Калифорнии, а также завод по производству солнечных панелей в Нью-Йорке.



Компания также уже сократила свою рабочую силу на гигафабрике в Неваде, где производит аккумуляторы и некоторые детали Model 3, на "более 75 процентов".

