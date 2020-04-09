ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору об энергокорректировках, вынесенное в пользу России, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Как следует из сообщения, Киеву дали срок до 15 сентября.



В июле 2014 года Украина более чем втрое повысила ввозные пошлины на нитрат аммония из России (с 11,91 до 36,03 процента). В Киеве это решение объясняли тем, что цена на газ для украинских заводов азотной химии и российских производителей существенно отличается.



В ответ Россия в мае 2015-го подала иск в ВТО. Основная претензия заключалась в том, что Киев применял несправедливую методику "энергокорректировок" для расчета стоимости российской продукции и вместо цен на энергоносители на рынке России использовал цены на рынках третьих стран.



В результате третейская группа установила, что украинские меры нарушают нормы ВТО. Апелляционный орган согласился с этим и окончательно закрепил победу России.



Как отметили в Минэкономразвития, ВТО обязала Украину устранить нарушения в части расчета демпинговой маржи, а также исключить ОАО "ЕвроХим" из-под действия антидемпинговых мер.



При этом, добавили в ведомстве, Украина должна была либо незамедлительно устранить нарушения, либо договориться с Россией о так называемом "разумном периоде времени".



"Поскольку достичь такого соглашения с Украиной не удалось, Россия была вынуждена обратиться в арбитраж ВТО", — пояснили в Минэкономразвития.

