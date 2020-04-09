За два года количество очень счастливых украинцев уменьшилось в два раза

На Украине стало меньше абсолютно счастливых людей. Согласно опросу, проведенному во время карантина, очень счастливыми себя считают 19% населения, этот показатель уменьшился с 2018 года, когда очень счастливыми были 36% опрошенных. Абсолютно несчастны только 2% респондентов.

Об этом говорят исследования социологической группы "Рейтинг".



Опрос проводился в два этапа: 27-28 марта, а также 3-4 апреля, когда на Украине уже несколько недель действовал карантинный режим. Согласно результатам опроса, большинство населения считают себя скорее счастливыми, чем несчастными: очень счастливыми себя считают 19% населения (этот показатель уменьшился: в 2018 - 36%), скорее счастливыми - 57%, не очень счастливыми - 16% и только 2% - абсолютно несчастны.



Опрос показал, что чем младше респонденты - тем счастливее они себя чувствуют.



Кроме того, большинство опрошенных считает, что счастье не зависит от внешних обстоятельств. Так, 70% считают, что счастье человека зависит в первую очередь от внутреннего состояния. В то же время, 21% убеждены, что счастье зависит от внешних факторов.



Опрос проводился в интернете методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI), он осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В первой волне опросили 1660 респондентов, во второй волне - 1700 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.



Ошибка репрезентативности исследования с вероятностью 0,95: не более 4%.

