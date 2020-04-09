Путин пообещал россиянам победить коронавирус, как печенегов и половцев

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия преодолеет "коронавирусную заразу", потому что уже проходила через серьезные испытания печенегами и половцами.



Об этом он заявил в своем обращении к россиянам 8 апреля.



"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", - рассказал Путин.



По его словам, ближайшие 2-3 недели будут определяющими для борьбы с коронавирусом в России. Он похвастался, что РФ может проанализировать и подготовиться к любому варианту развития событий, имея стабильное макроэкономическое состояние, минимальный государственный долг, накопленные резервы и опыт преодоления кризисных явлений в прошлые годы.





