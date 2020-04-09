Ермак сообщил временной поверенной по делам США когда Рада примет нужные МВФ законы

В ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны принять законопроекты, необходимые для начала реализации новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.



Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей на встрече с временной поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин, передает пресс-служба Офиса президента.



"На встрече обсудили итоги недавней телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Майка Помпео. Стороны отметили конструктивный характер этого разговора и скоординировали дальнейшие действия в целях выполнения достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении.



Ермак проинформировал американского дипломата о ситуации на Донбассе и состоянии переговоров по урегулированию конфликта.



Отмечается, что первоочередное внимание на встрече было уделено вопросам противодействия пандемии коронавируса.



Кроме того, Ермак выразил соболезнования американской стороне в связи с большими человеческими потерями, которые вызывает вирус.



Напомним, ранее председатель парламента Украины Дмитрий Разумков подтвердил перенос внеочередного заседания Рады на понедельник.

