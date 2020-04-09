Ермак сообщил временной поверенной по делам США когда Рада примет нужные МВФ законы
В ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны принять законопроекты, необходимые для начала реализации новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей на встрече с временной поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин, передает пресс-служба Офиса президента.
"На встрече обсудили итоги недавней телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Майка Помпео. Стороны отметили конструктивный характер этого разговора и скоординировали дальнейшие действия в целях выполнения достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении.
Ермак проинформировал американского дипломата о ситуации на Донбассе и состоянии переговоров по урегулированию конфликта.
Отмечается, что первоочередное внимание на встрече было уделено вопросам противодействия пандемии коронавируса.
Кроме того, Ермак выразил соболезнования американской стороне в связи с большими человеческими потерями, которые вызывает вирус.
Напомним, ранее председатель парламента Украины Дмитрий Разумков подтвердил перенос внеочередного заседания Рады на понедельник.
Разумков считает подачу более 16 тыс. поправок в законопроект о банках попыткой затянуть его принятие