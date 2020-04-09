Раде рекомендовали досрочно отправить в отставку членов Нацсовета по ТВ

Комитет по информационной политике Верховной Рады во время заседания в среду принял решение рекомендовать парламенту признать работу Нацсовета по телевидению и радиовещанию неудовлетворительной.



Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в среду, 8 апреля.



"Приняли решение Комитета по отчету Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по 2019 год. После детального обсуждения на прошлом заседании сегодня Комитет решил рекомендовать Верховной Рады признать работу Нацсовета неудовлетворительной", - написала она.



Как отмечает Телеграм-канал "Политика Страны", по закону это ведет за собой досрочную отставку членов Нацсовета по квоте Рады. И, таким образом, парламент сможет поменять своих четверых и завершить таким образом перезагрузку Нацсовета.



Стоит отметить, что подобные идеи прорабатывались еще в прошлом году. В "Слуге народа" рассчитывали, что старый Нацсовет должен был лишить лицензий телеканалов 112, Ньюсван и ЗИК, после чего его состав был бы заменен. Но этот процес затормозился и на Банковой решили больше не ждать и провести перезагрузку в ближайшее время.



"В этом плане важно, кто туда придет на "новенького". Ранее всю эту схему под себя рисовал Коломойский. Но теперь, возможно, ему придется несколько потесниться", - говорится в сообщении.

