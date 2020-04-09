Фильм "Не время умирать" не будут дорабатывать из-за переноса

Режиссер Кэри Фукунага, являющийся создателем фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", не будет менять ленту. Об этом сообщает ComingSoon.



Специалист ответил на множественные вопрос фанатов Бондинаы, о том, будут ли дорабатывать ленту в связи с переносом ее премьеры.



Мужчина отметил, что на момент отмены выхода фильма, он был полностью готов. Также режиссер отметил, что фильм получился отличным.



Фукунага сообщил, что мог бы бесконечно корректировать сюжет, но на это нет денег и необходимости.



В украинский прокат 25 лента о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом в главной роли - Не время умирать должна была выйти 9 апреля. Премьера перенесена из-за коронавируса.





