А ВОЗ и ныне там

Правительства европейских стран начали подготовку к ослаблению карантинных мер. Первой об этом заговорила Австрия, следом за ней Чехия, Норвегия и Дания. Швеция не вводила карантин вовсе, как и Беларусь. Мы меры наоборот ужесточаем. И на вчерашнем заседании Кабмина предупредили: до мая послаблений не ждите. Хотя случаев заражения COVID-19 у нас мало, мы послушно выполняем наставления ВОЗ. Несмотря на то, что за организацией тянется шлейф скандалов и коррупционных обвинений, связанных с предыдущей эпидемией свиного гриппа в 2009 году.



По данным на вчерашний день – 8 апреля, число случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 1 млн. 440 тысяч. Умерли 83 тысячи человек. В том числе в США около 13 тысяч. В Испании 14,5 тысячи. В Италии 17 тысяч. В Украине из 1668 случаев заражения летальных 52. За весь период эпидемии. Повторяю: это по ситуации на вчерашний день.



Не хочу морализаторствовать и напоминать, что ежегодно в Украине 90 тыс. человек умирают от рака, из них 35% молодых. Это в среднем 245 человек в день. Многие – потому что у них нет денег на дорогостоящее лечение. Из-за коронавируса умрет еще больше, потому что плановые операции перенесены, иногородние не могут приехать на “химию” и облучение. А те, кто зарабатывали на лечение умирающих близких, сейчас сидят без работы и вынужденно проедают накопления.



Но онкология – это частная проблема каждого, а коронавирус – проблема вселенского масштаба. Кто это сказал? Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Интересная бюрократическая структура, вес и влияние которой увеличились с тех пор, как в 2005 году в ее Устав были внесены изменения, позволяющие в чрезвычайных ситуациях (при пандемиях) издавать не рекомендации, как раньше, а фактически приказы, обязательные к исполнению всеми странами.



После того, как такие изменения появились, ВОЗ начала активнее действовать с наступлением сезона гриппа. Если пресловутый SARS 2002-2003 гг. был ею почти не замечен и ВОЗ наоборот отменила карантин, который итальянский инфекционист Карло Урбани попытался применить во Вьетнаме, о чем мы недавно писали, то свиной грипп в 2009 году стал причиной громкого скандала вокруг организации. Если коротко, через год выяснилось, что слухи о его угрозе для населения планеты оказались сильно преувеличены с целью принудить правительства богатых стран закупить вакцину.



Я утверждаю это не голословно, а опираясь на материалы доклада Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 5 июня 2010 года. Представители комиссии по здравоохранению ПАСЕ обвинили Всемирную организации здравоохранения в необоснованном нагнетании паники, которая привела к перезагруженности больниц и разбазариванию средств из госбюджетов.



Если сравнить информационные кампании 2009 и 2020 гг., то паника вокруг COVID-19 разворачивается по такому же сценарию, как вокруг свиного гриппа в 2009-м. Только там был не Китай, а Мексика, не летучие мыши, а свиньи. 1000 заболевших в марте 2009 года, 81 смерть, и страх, что вирус скоро перекинется на США. Потом первая заболевшая девочка в США. Дальше пошли как будто фронтовые сводки



Оказалось, что его исследовательская структура финансируется теми самыми гигантами мировой фарминдустрии, которые выпустили миллионными “тиражами” вакцины от гриппа – Novartis, Baxter Vaccines, MedImmune, GlaxoSmithKline и Sanofi Pasteur. А сам Остерхаус работал раньше в Hofmann La Roche – компании, которая продавала знаменитое «Тамифлю». Какое явное совпадение!

Закрытая часть расследования попала к журналистам «Британского медицинского журнала» – наиболее авторитетного отраслевого издания, которое прямо обвинило ВОЗ в коррупции. По данным издания, многие эксперты ВОЗ имели финансовые связи с фармацевтическими компаниями. И не исключается, что о пандемии было объявлено именно под давлением производителей лекарств. Государства мира потратили миллиарды долларов на запасы вакцины, а также хорошо знакомых нам “Терафлю” и “Тамифлю”, большая часть которых так и осталась невостребованной.Главного обвинителя, утверждавшего, что ВОЗ намеренно преувеличивала опасность, распространяя «страх и путаницу», чтобы увеличить прибыль близких к ней фармацевтических гигантов до 7 млрд. евро, зовут Вольфганг Водарг. В 2010 году он возглавлял комитет здравоохранения Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Именно ему принадлежат слова, что пандемия свиного гриппа в 2009-2010 годах была фальшивкой, позволившей заработать фармацевтическим компаниям на продаже вакцины.Если сравнить информационные кампании 2009 и 2020 гг., то паника вокруг COVID-19 разворачивается по такому же сценарию, как вокруг свиного гриппа в 2009-м. Только там был не Китай, а Мексика, не летучие мыши, а свиньи. 1000 заболевших в марте 2009 года, 81 смерть, и страх, что вирус скоро перекинется на США. Потом первая заболевшая девочка в США. Дальше пошли как будто фронтовые сводки – вирус в Канаде, вирус в ЕС, вирус в Азии.Рейсы не отменяли, границы не закрывали, но все поголовно носили маски и пили недешевое “Тамифлю”. А египетские власти в апреле 2009-го сгоряча приказали убить всех местных свиней. Страна-то, конечно, мусульманская, свиней не жалко, их только местные христиане-копты ели. И туристы. Пришлось потом закупать мясо по импорту. Затея оказалось дорогостоящей.Между той пандемией и этой есть одна существенная разница: 10 лет назад ВОЗ не призывала отправить весь мир на карантин, она предложила государствам провести массовую вакцинацию своих граждан, объясняя, что иначе всем будут кранты.В результате только в США было закуплено 229 млн. доз вакцины. Еще 60 млн. доз купила Британия. Основной производитель вакцины GlaxoSmithKline выставил цену одной дозы $10 и заработал $2,8 млрд.Но покупали не только США и Великобритания, а все страны, у которых были деньги. Франция закупила 94 миллиона доз на $750 млн. Канада 50,4 миллиона на $ 1,5 млрд. Почему цифры разные и цена дозы у всех разная? Потому что покупали у нескольких производителей (кроме GlaxoSmithKline, это были Sanofi, Novartis и др). Некоторые компании включали в программу вакцинации доставку, обучение врачей и тренинги персонала по поводу будущего апокалипсиса. За это, в частности, заплатила Канада.Потом оказалось, что эпидемия пошла на спад. Да и не такой уж свиной грипп страшный, как его малюют. Обычная ОРВИ. Грипп как грипп. И прививки не дают желаемого результата: люди все равно болеют видоизмененным вирусом повторно.В итоге Франция решила отказаться от 50 млн. доз вакцины из заказанных 94 млн., Германия – от половины из заказанных 50 млн. доз. Великобритания начала переговоры с поставщиком о снижении объема закупок. Испания хотела бы вернуть неиспользованную вакцину обратно, а Нидерланды и Швейцария предлагали отгрузить невостребованный препарат в страны, где его все еще не хватает. Подозреваю, что таким образом часть вакцин от свиного гриппа попала в Украину.Транснациональные гиганты всполошились: сокращение объема заказов грозило им убытками и могло привести к тому, что продажи в 4-м квартале 2009 года и с января по март 2010 года резко снизятся. Они решили мобилизовать ВОЗ, чтобы она, как сказано в докладе комиссии доктора Водарга, нагнетала панику и настаивала на массовой иммунизации населения. Причем рекламируя и продвигая лекарства конкретных фармацевтических компаний.Были названы и конкретные имена. В частности, голландец Альберт Остерхаус, входивший в Стратегическую консультативную группу экспертов ВОЗ, был одним из тех, кто убеждал мировую общественность в опасности пандемии свиного гриппа. Одновременно возглавляя частную компанию «Европейская научная рабочая группа по гриппу».Оказалось, что его исследовательская структура финансируется теми самыми гигантами мировой фарминдустрии, которые выпустили миллионными “тиражами” вакцины от гриппа – Novartis, Baxter Vaccines, MedImmune, GlaxoSmithKline и Sanofi Pasteur. А сам Остерхаус работал раньше в Hofmann La Roche – компании, которая продавала знаменитое «Тамифлю». Какое явное совпадение!Вы спросите, почему в 2020 году ВОЗ не предлагает миру никакой лекарственной панацеи от коронавируса, кроме жесткого карантина, который наносит непоправимый ущерб экономике всех стран, особенно слаборазвитых? Не знаю. Может, они таким образом мстят правительствам стран за унижение 2009 года, когда все они отказались от навязанной вакцины. А может, спонсором новой эпидемии являются не фармацевты, а, например, компьютерные гиганты, которые разрабатывают программное обеспечение для удаленной работы.Все это, конечно, даже не догадки, а просто шутки. Но в каждой шутке только доля шутки, а остальное, как известно, правда. Между прочим, системными исследованиями вирусов и эпидемий, а также разработкой вакцин сейчас занимаются в Медицинском центре Джонса Гопкинса в Балтиморе. Разумеется, под эгидой ВОЗ. А главный спонсор этого учреждения – Фонд Билла и Мелинды Гейтс, основателя корпорации Microsoft. Не намекаю. Просто констатирую факт.Кстати, когда Дональд Трамп недавно заговорил о том, что ВОЗ обманывает мировую общественность и США подумывает, не прекратить ли финансирование этой организации, речь шла, как мне кажется, не только о Китае и о связанных с ним претензиях к бюрократам от здравоохранения. Видимо, Трамп знает больше, чем рядовой читатель новостей о коронавирусе. Во-первых, у него под рукой мощнейшие спецслужбы. Во-вторых, он мыслит как бизнесмен. А деятельность ВОЗ очень попахивает крупным бизнес-проектом. Каким? Может быть, через год или два мы это узнаем...