Небольшие дожди пройдут местами в Украине в пятницу

В ближайшие сутки, 10 апреля, погоду большинства областей в Украине будет определять малоактивный атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр в четверг. Ночью в северной части, днем в северных, центральных и восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в восточных областях 1-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем в западных и северных областях 9-14° тепла, на остальной территории 15-20°, на юге Одесской области до 23°; в высокогорье Карпат ночью и днем 1-6° тепла.



В Киеве - местами небольшой дождь; температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 апреля самая высокая температура днем была 24,1 в 1973г., самая низкая ночью -7,2 в 1929г.



В субботу, 11 апреля, в Украине без осадков, лишь в восточных и Запорожской областях ночью небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла, в северных западных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-5; днем 9-14° тепла, на северо-востоке страны 6-11°.



В Киеве в субботу без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6 тепла, на почве заморозки 0-3; днем 11-13° тепла.

