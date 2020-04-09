В Нидерландах после заражения COVID-19 выздоровела 107-летняя женщина

Корнелия Рас из Нидерландов, которой 107 лет, стала самым пожилым человеком в мире, излечившимся от коронавируса COVID-19, сообщает в четверг нидерландская пресса со ссылкой на представителя ВОЗ.



По данным СМИ, она проходила лечение в больнице с середины марта после того, как заразилась во время церковной службы. В понедельник она была выписана.



Представитель ВОЗ отметил, что пока организация не получала каких-либо данных о более пожилых вылечившихся пациентах.



Ранее сообщалось о выздоровлении 104-летнего мужчины из американского штата Орегон. Из Нидерландов поступали данные о выздоровлении людей в возрасте 103, 101 и 100 лет.

