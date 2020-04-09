Польша продлила карантин и ввела масочный режим

Правительство Польши объявило о продлении по всей стране ограничений в связи в распространением коронавируса COVID-19, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.



Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что до 19 апреля будут продолжаться ограничения в отношении церквей, торговых центров, кинотеатров, театров и учреждений обслуживания.



До 26 апреля продлятся закрытие школ, приостановка международного воздушного и железнодорожного движения.



Закрытие границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин для приезжих сохраняется до 3 мая.



Ограничения массовых мероприятий действуют до дальнейшего уведомления



Кроме того, со следующего четверга ношение масок в общественных местах станет обязательным.



Польша зарегистрировала 5411 больных с коронавирусом и 164 случая смерти.

