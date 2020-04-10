В полиции готовятся к возможным фактам мародерства на Украине

Правоохранители готовятся противостоять возможным фактам мародерства в Украине: усиливают технически торговые точки и проводят превентивные мероприятия, подчеркивает глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.



В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, имели ли место факты мародерства в Украине, Клименко сказал: "Еще нет. Но, честно говоря, мы готовы к любому развитию ситуации".



По его словам, полиция охраны сейчас проводит активную работу в первую очередь с руководителями торговых сетей, чтобы не допустить фактов мародерства.



"Мы технически усиливаем торговые точки и при этом понимаем, какие силы и средства необходимо будет задействовать, чтобы своевременно и эффективно реагировать на такие вызовы", - пояснил глава Нацполиции.



Также, по его словам, полиция отслеживает ситуацию в криминальной среде, а также те категории людей, которые спустя некоторое время не будут иметь средств к существованию.



"«То есть, речь идет о комплексной работе полиции как криминального, так и превентивного направления. Пока изучаем ситуацию, точечно реагируем, оперативно отрабатываем криминальный мир", - резюмировал Клименко.

