Суд окончательно оправдал запорожского журналиста Павла Волкова

Суд отклонил кассационную жалобу прокурора на оправдательный приговор запорожского журналиста Павла Волкова, который был обвинен в "пособничестве террористам". Приговор остался в силе и обжалованию не подлежит.



Об этом сам Волков сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 9 апреля.



"Это первый полностью устоявший оправдательный приговор по статьям, угрожающим нацбезопасности, в делах против журналистов. Будем надеяться, что вскоре будут оправданы все, преследуемые в Украине журналисты и не только", - написал журналист.



Напомним, Павла Волкова арестовали 27 сентября 2017 года. Больше года он провел в запорожской СИЗО по обвинению в посягательстве на территориальную целостность (ст.110 УКУ) и ином пособничестве террористам (ст.258-3 УКУ) за опубликованные им журналистские материалы.



25 октября 2018 года его освободили из-под стражи без избрания альтернативной меры пресечения. А 7 марта 2019 года суд вынес ему оправдательный приговор. Однако, прокуратура с этим не согласилась и подала апелляцию. В октябре 2019 года Верховный суд окончательно оправдал запорожского журналиста Павла Волкова.



