Почти сто стран просят денег МВФ из-за пандемии

В связи с пандемией коронавируса за помощью в Международный валютный фонд обратились более 90 стран, сообщила директор Фонда Кристалина Георгиева в своем видеообращении. По ее словам, за последние два месяца отток средств с развивающихся рынков составил около 100 млрд долларов. Это более чем в три раза больше, чем во время кризиса в 2008 году.

МВФ оценивает потребности во внешнем финансировании развивающихся стран "в триллионы долларов".



Как отметила Георгиева, МВФ располагает средствами в 1 триллион долларов.



Кроме того, фонд экстренной помощи развивающимся странам был увеличен вдвое до 100 млрд долларов. Программы кредитования уже были одобрены с рекордной скоростью, в том числе для Кыргызстана, Руанды, Мадагаскара.



Перед этим глава МВФ заявила, что экономика мира находится на грани самого масштабного кризиса впервые за сто лет.



В то же время в украинском Нацбанке сообщили, что без денег МВФ страна повторит кризис 2009 года.

