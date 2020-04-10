Захарова: стороны в конфликтах должны прислушаться к призыву генсека ООН к перемирию

Призыв генерального секретаря ООН к перемирию на фоне распространения коронавирусной инфекции должен быть услышан всеми сторонами в региональных вооруженных конфликтах во избежание гуманитарной катастрофы общемирового масштаба. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.



"23 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к сторонам в региональных вооруженных конфликтах незамедлительно остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и установить гуманитарную паузу на фоне стремительного распространения во всем мире коронавируса, - напомнила она. - Мы рассчитываем, что этот призыв будет услышан сторонами всех вооруженных конфликтов, иначе международное сообщество рискует столкнуться с гуманитарной катастрофой общемирового масштаба. При этом исходим из того, что контртеррористические усилия должны продолжаться при любых обстоятельствах".



Официальный представитель дипведомства отметила, что за "прошедшие две недели на фоне дальнейшего обострения глобальной эпидемиологической обстановки стороны конфликтов во многих странах прислушались к призыву генсекретаря ООН". "Отмечено снижение интенсивности боестолкновений и уровня насилия в Камеруне, Колумбии, Мьянме, Судане, Южном Судане и на Филиппинах, - продолжила она. - Стабилизируется ситуация в Сирии, продолжается выполнение российско-турецких договоренностей по Идлибу. Определенный сдвиг в сторону нормализации наблюдается в Афганистане, где, несмотря на высокий уровень насилия, активизировалось взаимодействие между Кабулом и движением талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) по проблематике мирного урегулирования".



"Вместе с тем в целом ряде стран интенсивные боевые действия не прекращаются, а в некоторых случаях пандемия и вовсе становится поводом для новых агрессивных воинственных шагов, - обратила внимание дипломат. - В частности, украинские силовики продолжают вести массированные обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. В результате имеются жертвы среди мирного населения".



В качестве примера Захарова привела также "эскалацию внутриливийского противостояния, в том числе в контексте наращивания военной активности сил, лояльных Правительству национального согласия". "Крайне непредсказуемыми и негативными последствиями с учетом нынешних обстоятельств может обернуться решение Вашингтона начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке, которая сопровождается наращиванием военной активности вокруг Венесуэлы", - подчеркнула она.

