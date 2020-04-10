Двенадцатый от «Эппл»

Джон Проссер (John Prosser), организатор шоу «Фронтпейджтек» (FrontPageTech), в недавнем подкасте в своеобразной прямолинейной манере рассказывает секреты об айфоне-12 (iPhone 12), почерпнутые из разнообразных источников. Проссер со своими слухами регулярно попадает в яблочко, поэтому его стоит послушать.

Чего ждать?



Во-первых, он говорит, что линейка прототипов айфона-12 почти готова и обсуждаются окончательные решения по дизайну. Проссер говорит: «Все готово к бою!» Он даже опубликовал таблицу будущих моделей с перечнем, чего ожидать. Выглядит весьма многообещающе. Четыре айфона, все с вырезом «чёлкой» меньше нынешнего, все с 5G, два с алюминиевым корпусом, два из нержавеющей стали.



Проссер углубился в детали и, если верить его источникам, раскопал многое вплоть до кодовых названий продуктов. Но телефоны мы покупаем не за это.



Есть немало любопытного: самый маленький айфон-12 будет иметь 5,4-дюймовый дисплей, то есть заметно меньше, чем любой айфон с «Фейс Ай-ди» (Face ID).



У следующего будет 6,1-дюймовый экран, и, как и 5,4-дюймовая модель, выполнен он из алюминия. Если вам нужен айфон-12 Pro, выбирайте между 6,1-дюймовым экраном (да, таким же, как у более крупного айфона-12) и 6,7-дюймовым.



Айфон-12 обоих размеров будет оснащен двумя камерами, а модели айфон-12 Pro — тремя плюс датчиком LiDAR, как это было в последней версии iPad Pro.



Как тут же отметил Проссер, несколько месяцев практически то же самое предрекал аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Это лишь подтверждает репутацию Куо и придает веса прогнозам Проссера.



Для меня вопрос номер один — это вырез дисплея, в просторечии — «чёлка». Можно ли ждать от такой компании, как «Эппл», телефона без выреза?



Напомню, вырез нужен для технологии «Фейс Ай-ди». У кого другого такого уровня распознавания лиц нет, и, по правде говоря, он занимает больше места, чем каплевидный вырез для одной камеры. Более узкий вырез все равно не устроит тех, кому он вообще не нужен, но, блин, это шаг вперед и, как по мне, это всяко лучше, чем потерять «Фейс Ай-ди».



Когда ждать?



Если вас удивляет, почему картинок следующего айфона кот наплакал, то Проссер считает, это потому, что работа над прототипом началась позже обычного. Конечно, не исключено, что «Эппл» в этом году лучше хранит свои тайны. Но это вряд ли.



И если прототип будет готов позже, все сроки тоже сдвинутся.



Когда я разговаривал с «Эппл» — как раз перед выпуском айфон-X — они признались, что дизайн был готов в ноябре, а вышел телефон лишь в следующем сентябре. Прототип отражает проектные решения, поэтому, если дизайн айфона-12 определили до конца 2019 года, работа над прототипом уже идет вовсю.



Разумеется, надо учитывать перерыв в работе сборочных линий в Китае.



В итоге новую линейку айфона-12 мы можем не увидеть аж до конца года. Не исключено, что презентация состоится в сентябре, если мир быстро оправится от пандемии Covid-19, но лучше рассчитывать на октябрь или ноябрь. Как это было с айфоном-8 — его представили публике вместе с айфоном-X, но айфон-X появился несколько недель спустя.



«Эппл» будет непросто все доделать, произвести и наладить поставки намного раньше ноября, но я верю, что компания сделает все возможное, чтобы новые айфоны вышли задолго до сезона отпусков.



Моя догадка — «Эппл» захочет разжечь ажиотаж, сдвинув объявление как можно ближе к дате выхода.



А недавние утечки говорят, что нам будет из-за чего сходить с ума.

