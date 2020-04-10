Великая Ливанская война

Министерство образования нации совершило стратегическую ошибку, запустив на карантине онлайн-уроки для школьников. Типа дистанционное обучение при поддержке вездесущего (с одним «эс») USAID. Многим нефиг было делать, в том числе и родителям, и они посмотрели, чему нынче деток учат в школе. Ну, когда учительница математики на голубом глазу вывела на доске 30 – 2 = 18, все поржали. Бывает. Волнение, эффект телекамеры, непривычная обстановка. Хотя урок был в записи, и никто не заметил ошибку.



Однако потом все поняли: это не ошибка. Это, с...ка, естественный уровень украинского образования. Австралийский полуостров омывается с четырех сторон Беринговым проливом. Там живут якуты, которые выделывают шкуры кенгуру и строят из них прикольные вигвамы. Все знают, что такое вигвамы? Это то место, где кот Матроскин нашел Шарикова после встречи с дядей Федором. Теперь про Антарктиду, где живет много диких обезьян и арктических медведей. Все животные разговаривают на украинской мове и пишут деткам прикольные открытки с подписью – «Мышко Антарктический». Никаких препаратов, судя по всему, преподавательница не принимала. Супруга президента Зеленского, присутствующая на уроке, тоже. Поэтому они достигли консенсуса по поводу перекрестного скрещивания методом опыления белых медведей и пингвинов.



Никогда не думал, что украинизация и переписывание истории затронут биологию, математику и природоведение. А вот поди ж ты… Про Ливанскую войну все знают? Которую вероломно начал царь Иван Грозный практически сразу после убийства своего сына в инсценировке Репина? Да, была такая страница в истории агрессивной Российской империи, которая напала на беззащитных болгар и оккупировала их. Главное, они ж себе спокойно процветали под протекторатом Османской империи. Расцвели ремесла, на турецкие гранты рисовались прекрасные муралы в банях. Потом вторглись путинские орды, и все пошло по одному органу.



На базе бывшего Морполита была создана «Киево-Могилянская Академия» – кузница соросовских кадров. Многие мои сокурсники пошли туда преподавать, поскольку в голодные девяностые философам приходилось непросто. А там платили. И довольно неплохо. Но цена была непомерной: предлагалось за пайку создавать извращенную расовую модель шумерского мира

Это вообще удивительный феномен: в стране живут тридцать-сорок миллионов человек. Никто уже точно не скажет, поскольку перепись проводилась исключительно по геолокации в «Гугле». Исходя из чисто количественных показателей, должны же появиться писатели, произведения которых востребованы просто потому, что они интересны и хорошо написаны?

Вот примерно то же было и с Ливаном. Иван с погонялом Грозный напал на ничего не подозревающий Ливанский орден, расположенный, естественно, в Бейруте, и разгромил его к е...ням при помощи своих опричников из ФСБ. Хотел получить выход к Берингову проливу, который на самом деле залив, омывающий Австралию. Со всех трех сторон.И вот побочным следствием карантина стало познавательное ознакомление с системой школьного образования в действии. Мы все догадывались, что там полная ж...па, однако все равно испытали определенное потрясение. Нет, ну а что вы хотели? На протяжении тридцати лет система образования была в руках питомцев фонда «Возрождение». Сначала туда пришли «политические заключенные советского режима», потом «выпускники ускоренных курсов свободного университета Оттавы» и прочих «дияспорянских установ». Возникла замкнутая система воспроизводства расово правильных кадров, которая эффективно была интегрирована во все сферы образования: начиная от детского садика и заканчивая «университетами».На базе бывшего Морполита была создана «Киево-Могилянская Академия» – кузница соросовских кадров. Многие мои сокурсники пошли туда преподавать, поскольку в голодные девяностые философам приходилось непросто. А там платили. И довольно неплохо. Но цена была непомерной: предлагалось за пайку создавать извращенную расовую модель шумерского мира. Это было невыносимое испытание. Поэтому преподавательский состав в «Могиле» был оптимизирован на основе принципа повальной дебилизации. В результате система заработала, и оттуда буквально хлынули, как из канализации, «культурные аналитики», «политологи» и «журналисты». Меня приводила в ужас подобная система «высшего образования». Как оказалось, «национальная модель освиты» прочно закрепилась уже и на самом начальном уровне. Деградация приобрела законченные, практически совершенные формы.Онлайн-уроки, в ходе которых Ливанский орден был разгромлен Российской империей Путина, просто зафиксировали низшую точку падения. Еще одно следствие эпидемии коронавируса. Оказывается, у нас не только нет системы здравоохранения от слова вообще, но и образования. Реформы Супрун и бесконечной череды каких-то девочек, которые боялись рожать ребенка при нищенской зарплате в 40 тысяч гривен на должности главы Минобразования, достигли своей цели. И так во всем. Арктические пингвины рулят. А что там в культурной сфере творится?Партия «ПЕС» решительно заявила: не дадим сократить расходы бюджета на святое – нашу уникальную культуру! Коллеги «порохоботов» по коалиции в лице «слуг народа» услышали трубный призыв Порошенко. И комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики практически единогласно постановил: нет сокращению финансирования Украинского института книги! Я дико извиняюсь: а что, есть такой институт? Как такое возможно, ведь за несколько десятилетий не было издано ни одной нормальной книги? Только пропагандистская литература и пособия по менеджменту под редакцией дебила Милованова. Это вообще удивительный феномен: в стране живут тридцать-сорок миллионов человек. Никто уже точно не скажет, поскольку перепись проводилась исключительно по геолокации в «Гугле». Исходя из чисто количественных показателей, должны же появиться писатели, произведения которых востребованы просто потому, что они интересны и хорошо написаны? Ну может же появиться какой-то там местный Пелевин, что ли… Вот был неплохой писатель Курков. Своеобразный, но атмосферный. Пока не принял идеалы «оранжевой революции» и не стал гнать какой-то лютый пропагандистский шлак. Больше мне ничего не приходит в голову.И тут целый «институт книги» с бюджетом в 100 миллионов гривен. Или же загадочный «Украинский культурный фонд» с бюджетом в 400 миллионов гривен. Зашел на сайт фонда. Там есть раздел «Команда». Больше сотни «аналитиков», «руководителей проектов» и прочих странных культурологов. Практически все женщины в разной степени полового увядания. Одно нормальное лицо – завхоз. Суровый мужик, утомленный алкоголем. Занимаются распределением грантов. На эти деньги должны создаваться книги, писаться песни, проводиться интересные исследования. Но на выходе – сферическая пустота в вакууме. Почему? Потому что культура сводится к распилу бюджетных средств. Отсюда и Ливанская война Ивана Грозного. И «фазовое образование» (наверное, имелось в виду «фахове») Ирины Геращенко, которая предложила в качестве «преподавателей» онлайн-уроков Вятровича, Парубия и Порошенко. Петр Алексеевич будет учить английскому языку. По его словам, он вырос в армянской диаспоре в Молдавии, воспитан немецкими овчарками и поэтому прекрасно овладел идиш. Парубий, у которого фазовые задержки в развитии – это слишком сильное испытание для детей. Нужен переводчик. Как минимум. С парубиевского на мову. Найти его очень трудно, поскольку многие повесились, когда Андрюша был спикером. А вот «мировоззрение» Парубия вряд ли должно стать достоянием широкой общественности, поскольку это сфера исследований квалифицированных психиатров. Но где же их, с...ка, взять?