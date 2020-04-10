Точной даты открытия метро в Киеве пока нет - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что точной даты открытия метро в столице пока что нет. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.



Он отметил, что все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.



"Я сегодня не могу назвать точные даты. Пока по распоряжению Кабмина ограниченные меры продлены до 24 апреля, но мы следим за ситуацией, за динамикой. Мы не можем подвергать людей опасности и сейчас главное, чтобы ситуация не ухудшилась после праздников", - отметил он.

