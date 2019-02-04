Главные преимущества и недостатки онлайн займов Incredit без фото документов

Даже если сейчас вам не требуется финансовая помощь, сохранить ссылку, на которой представлены все микрозаймы без фото в incredit.com.ua, следует обязательно. В дальнейшем, при желании получить быстрый кредит, сделать это вы сможете в течение получаса. На сайте не только перечислены все лицензированные МФО Украины, выдающие займы без скан-копий и фото документов. Но и опубликованы подробные обзоры по кредиторам и их условиям микрофинансирования.



3 причины пользоваться онлайн кредитами без фото

Решив взять микрозайм в МФО, не настаивающей на загрузке фотографий или сканированных копий паспорта и ИНН при регистрации, вы получите, как минимум, три преимущества:

Сэкономите время. Скорее всего, у вас на компьютере или смартфоне нет качественных фото или сканов документов, селфи-снимков с удостоверением личности. На то, чтобы сделать фотографию или сканированную копию паспорта и ИНН без размытых и засвеченных участков с четко просматривающимися символами, буквами и печатями, зачастую требуется не менее 10-15 минут. У людей старшего возраста и неопытных пользователей интернета сложности могут возникнуть с загрузкой файлов на сайте. Сможете оформить кредит, даже если фактически самих документов под рукой нет. Предположим, что вы находитесь в магазине и хотите взять быстрый микрозайм на неожиданно выгодную покупку. У вас с собой есть только смартфон, но нет паспорта и ИНН. Вы можете позвонить своим домочадцам, которые продиктуют необходимые для заполнения анкеты заемщика в МФО данные. На регистрацию без загрузки фото документов уйдет 10 минут. Ответ придет также в самые краткие сроки, и если он окажется положительным, кредитор без промедления перечислит одобренную сумму на счет вашей карты банковским переводом. Получите уверенность, что фото/копии документов не окажутся в сети. Лицензированные микрофинансовые организации Украины гарантируют сохранность персональной информации клиентов, и не допускают доступа к ней третьим лицам. Однако от успешных хакерских атак на все 100% не защищена ни одна система хранения данных. Если вы не загружаете фотографии и сканированные копии своих паспорта и ИНН в интернет, то и в сети в открытом доступе или на продаже они появиться не смогут.

Микрозайм без фото документов – удобный и простой способ справиться с финансовыми трудностями. Однако нередко случается, что сотрудничество с более «требовательной» в этом плане МФО оказывается для заемщика выгоднее

3 преимущества займов с загрузкой скан-копий и фото документов

Обращаясь в микрофинансовую компанию, которая настаивает на прикреплении фотографий и сканов паспорта и ИНН при регистрации, вы можете рассчитывать на несколько преимуществ:

Бонусы и льготные условия кредитования. Учитывая опасения и нежелание многих заемщиков загружать фото, и тратить на это лишнее время, а также огромную конкуренцию рынка, «требовательные» МФО стараются всячески компенсировать неудобства клиентов. Чтобы не потерять потенциальных должников, они чаще других предлагают беспроцентные первые займы, увеличенные суммы микрокредитов, создают анкеты с минимальным количеством строк;

Высокий уровень ответственности. Требование кредитора загрузить фото/скан документов говорит о его финансовой ответственности, желании защитить и себя, и своих клиентов от попыток мошенничества. Пускай даже в ущерб собственной прибыли. К подобным компаниям необходимо относиться с большим вниманием, если вы беспокоитесь о сохранности персональной и платежной информации;

Увеличите вероятность одобрения заявки. Прикрепите фото документов, и кредитор поймет, что к своим финансовым обязательствам вы относитесь серьезно, и не намерены отказываться от выплаты долга. Это особенно важно в том случае, если в категорию благонадежных заемщиков вы не входите (имеете действующие кредиты, испорченную КИ, низкую зарплату, работаете неофициально и т.д.).

На сайте Incredit вы сможете найти подходящую индивидуально вам МФО – требующую или не настаивающую на прикреплении копий документации.

Об этом необходимо знать каждому заемщику МФО

Загружать фотографии и сканы паспорта и ИНН на сайтах кредитных компаний необходимо только один раз – при регистрации. В дальнейшем ни заполнения анкеты, ни прикрепления копий документов уже не требуется.

Качество копий должно быть высоким. Если вы загрузите, например, снимок с размытыми буквами или засвеченными печатями, МФО попросит вас прикрепить фотографию еще раз.

Оформить микрозайм нужно только в той фирме, которая имеет действующую Лицензию Нацкомфинуслуг. При возникновении любого спора с МФО – неважно, по условиям микрокредитования или при утечке данных в глобальную паутину, ваши права бесплатно и эффективно станет защищать регулятор.