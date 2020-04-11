В Украине зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19

По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.



По состоянию на утро 11 апреля 2020 в Центр поступило 1012 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 9775 сообщений о подозрении на COVID-19.



Коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 151 случай;



Волынская область - 52 случая;



Днепропетровская область - 55 случаев;



Донецкая область - 11 случаев;



Житомирская область - 74 случая;



Закарпатская область - 60 случаев;



Запорожская область - 64 случая;



Ивано-Франковская область - 274 случая;



Кировоградская область - 106 случаев;



м. Киев - 396 случаев;



Киевская область - 149 случаев;



Львовская область - 96 случаев;



Луганская область - 3 случая;



Николаевская область - 0 случаев;



Одесская область - 51 случай;



Полтавская область - 24 случая;



Ровенская область - 103 случая;



Сумская область - 69 случаев;



Тернопольская область - 208 случаев;



Харьковская область - 8 случаев;



Херсонская область - 28 случаев;



Хмельницкая область - 18 случаев;



Черновицкая область - 409 случаев;



Черкасская область - 93 случая;



Черниговская область - 9 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

