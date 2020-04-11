Американцы раскупили сотни миллионов рулонов туалетной бумаги

В США покупатели за последнюю неполную неделю закупили свыше 330 млн рулонов туалетной бумаги в сети супермаркетов Walmart. Это примерно равно по рулону на каждого жителя страны. Об этом сказал в интервью американской телепрограмме Today президент Walmart Дуг МакМиллон, сообщает Укринформ в субботу, 11 апреля.



"В течение последних пяти дней мы продали достаточно туалетной бумаги для того, чтобы обеспечить каждого американца по рулону. И это только за последние пять дней", – сказал руководитель торговой сети.



МакМиллон призвал американцев не скупать товары впрок, поскольку это создает дефицит, а делать регулярные покупки, например, раз в неделю.



Он также отметил, что поставки в супермаркеты не прекращаются, в том числе санитайзеров и средств дезинфекции, которые также стали в последнее время дефицитом.



Как известно, США лидируют по количеству зараженных коронавирусом COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрировано более 500 тысяч инфицированных. Более 18 тысяч скончались. Причем только за последние сутки умерли 2108 человек.

