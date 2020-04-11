Синоптики прогнозируют в Украине ночные заморозки

В ближайшие сутки холодный сухой воздух из Скандинавии обусловит в Украине ночные заморозки, а дневная температура будет довольно комфортной, сообщил Гидрометцентр. В воскресенье без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-5°; температура днем 12-17 ° тепла, на западе местами до 20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 4-8° тепла. В Киеве в воскресенье без осадков. Ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-2°, температура днем 14-16 ° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 апреля самая высокая температура днем была +23,8 в 2015г., самая низкая ночью -2,9 в 1928г.



В понедельник в Украине без осадков, лишь в северо-западных областях днём небольшой дождь.



Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла, на Левобережье заморозки 0-4°; температура днём 15-20° тепла, в западной части до 23°.



В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.

