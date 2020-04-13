Коронавирусом в Украине заразились 530 медиков

Из 3102 зафиксированных в Украине случаев коронавируса 530 - это медработники. Об этом в понедельник, 13 апреля, рассказал, министр здравоохранения Максим Степанов.



При этом только за последние сутки COVID-19 выявлен у 85 медработников, семь из них госпитализированы. За минувшие сутки 4 медика выздоровели.



Также он рассказал о решении проблемы с закупками средств защиты для медперсонала через госпредприятие Медицинские закупки. Проблема решена, заверил Степанов.



"Руководитель предприятия получил задание закупить средства индивидуальной защиты, в первую очередь костюмы биозащиты, респираторы... Предварительно он сообщил мне, что сегодня будет заключен договор на закупку 90 000 костюмов биозащиты, которые уже в конце этой недели начнут поставляться", - сказал министр.



Кроме того, медработникам за март выплатят зарплату в размере 300%. Этот вопрос урегулирует Кабмин на заседании 15 апреля, заверил Степанов.



"За счет какого источника? Этот источник - медицинская субвенция, которая уже перечислена в регионы. Поэтому хочу успокоить наших медработников, что этот вопрос урегулирован", - добавил министр.



При этом в регионах уже начали выплачивать повышенные зарплаты медикам, но говорят, что денег на это из Киева не получали.

