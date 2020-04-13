Чиновники ВОЗ рассказали о том, как долго продлится пандемия

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что вспышки коронавируса Covid-19 будут возвращаться, пока не будет создана вакцина против него. Слова спецпредставителя гендиректора ВОЗ по вопросам коронавируса Дэвида Набарро передает NBC News.

"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что этот вирус будет преследовать человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", - сказал он.



По словам чиновника, сейчас в Европе и США фиксируют замедление распространения инфекции. Однако из-за его распространения в других странах мира, важно создать инфраструктуру, чтобы защитить мир от новых вспышек вируса.



"Ключом к этому конкретному вирусу является то, что у каждого сообщества есть своего рода защитный щит, который позволит выявлять зараженных, как только они появляются, изолировать их и останавливать развитие вспышек. Каждой стране необходимо иметь такой потенциал", - подчеркнул он.



Напомним, профессор и вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт сообщила, что вакцина от коронавируса Covid-19 может появиться уже в сентябре этого года.

