На Украине насчитали 30 масштабных лесных пожаров

Спасатели и лесники за 11-12 апреля 60 раз выезжали на тушение пожаров общей площадью почти 200 га. На сегодня зафиксировано 33 крупных пожара в свыше пять га. Об этом сообщает пресс-служба Гослесагентства.



"На сегодняшний день зафиксировано 33 крупных пожара (более 5 га), тушением которых занимались работники государственной лесной охраны совместно со спасателями ГСЧС. Из них 17 лесных пожаров ликвидированы полностью, а 16 - уже локализованы и находятся в состоянии ликвидации", - добавили в агентстве.



Наибольшее количество крупных лесных пожаров, как указано, зафиксировано в Житомирской, Черниговской, Луганской и Харьковской областях.



Всего с начала года, как отмечается, лесниками ликвидировано 772 лесных пожара на площади 1505 га.



Напомним, пожар в Чернобыльской зоне вспыхнул 4 апреля и до сих пор его не могут ликвидировать. По данным ГСЧС, продолжается тушение огня на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

