Испания отменяет часть карантинных запретов

После двух недель простоя в Испании в понедельник, 13 апреля, возобновляют работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности, в сфере промышленности и строительства, сообщает El Pais.



Вместе с тем, карантин продолжатся, но в объеме, объявленном 14 марта: остаются закрытыми школы, рестораны и бары, спортивные и культурные учреждения.



Однако, при первом ослаблением карантинных ограничений вводятся дополнительные меры безопасности. В частности, полиция раздаст 10 млн масок тем людям, которые будут ездить на работу в общественном транспорте.



Кроме того, обнародуют "протокол безопасности" для предприятий, которые возобновляют работу. Помимо совета максимально оставлять людей на дистанционной работе, нужно позаботиться об обеспечении дистанции, обязательно использовать маски работникам, работающим на расстоянии до двух метров друг от друга; людям советуют дезинфицировать предметы, которые выносили из дома, такие как очки и мобильные телефоны.



Среди управленцев и специалистов медицинской сферы нет единого мнения о том, не рано ли приняли такое решение.

