Киево-Печерскую лавру закроют на карантин из-за вспышки коронавируса

Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19, всего там зарегистрировано более 90 случаев заражения, заявил в понедельник на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.



Ранее владыка Павел по рекомендации врачей отправился на самоизоляцию после того, как сдал тест на наличие коронавирусной инфекции. Позже медики его госпитализировали.



"Из случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, 63 – в Киево-Печерской лавре, то есть там уже более 90 подтвержденных случаев… Киево-Печерская лавра по решению комиссии по ЧС столицы закрывается на карантин", - сказал Кличко, трансляция велась на сайте Киевской государственной городской администрации.



Он отметил, что в понедельник в Киево-Печерскую лавру будут направлены мобильные рентгены и бригада медиков для проведения ПЦР-тестов на коронавирус.



Мэр призвал правоохранительные органы проконтролировать соблюдение решения о закрытии лавры на карантин.



Ранее Кличко сообщил, что в Киево-Печерской лавре зафиксированы 26 случаев заражения коронавирусом. Он отметил, что девять человек госпитализированы, еще 13 лечатся на самоизоляции дома под присмотром врачей.



По последним данным минздрава Украины, в стране лабораторно подтверждены более 3,1 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 93 летальных, 97 человек выздоровели. При этом в Киеве зафиксировано 495 случав инфицирования коронавирусом, в том числе заражены за последние сутки шесть медиков. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.

