Арахамия назвал "антиколомойский закон" не самым конституционным

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия" признал, что принятый Радой в первом чтении так называемый "антиколомойский закон" "не самый конституционный" и объяснил, почему нардепы его поддержали. Об этом сообщает телеграм-канал PavlovskyNEWS.



"Все вменяемые партии понимают, что этот закон не самый конституционный, наверное, но, если положить на весы то, что это условие получения транша – надо идти на это условие", - заявил Арахамия.



Его оппонент - нардеп Александр Дубинский считает, что Рада приняла "закон о банковском рейдерстве".



"На основании этого закона Порошенко, Гонтарева, Рожкова, Смолий, Кубив уходят от ответственности и не будут нести уголовного наказания за уничтожение украинской банковской системы", - заявил Дубинский.

