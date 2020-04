Изящный нефтяной договорняк

Кто победил в великой нефтяной войне? Никто не победил. Ничья. Или можно сказать, что победила дружба... США и Мексики. Американцы не участвовали в соглашении ОПЕК+ и формально не брали на себя обязательства сокращать добычу нефти, на чем настаивала Россия, а Саудовская Аравия тайно ей подыгрывала. Но как старший товарищ упрямой Мексики, не соглашавшейся ничего сокращать, Соединенные Штаты взяли на себя большую часть ее обязательств. И таким образом «урежутся», сохраняя политическое лицо. Трамп красиво завернул интригу.



Все обсуждают “пасхальное соглашение” ОПЕК+, достигнутое в прошлое воскресенье в формате видеоконференции, и телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом по этому поводу.



Сообщалось, что российский президент поздравил американского коллегу с праздником католической Пасхи, и они договорились о “продолжении контактов между руководителями Российской Федерации, США и Королевства Саудовская Аравия". Заметим, не Саудовской Аравии и РФ в формате “вы там между собой договоритесь”, а все втроем. Создали своего рода нефтяной триумвират.



В тот же день Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Королю 84 года, 150 членов его многочисленной семьи заражены коронавирусом, у него свои хлопоты и тревоги. Но нефтяную сделку он одобряет. И может сказать правящему наследнику кронпринцу Мухаммеду бин Салману что-то вроде: “Ты хорошо справился, малыш”.



Штука в том, что пока все описывали конфликт между Россией и Саудовской Аравией по поводу снижения нефтедобычи, мы предположили http://versii.com/news/407807/, что на самом деле на нефтяном рынке идет опасная игра. Ее смысл в том, чтобы низкими ценами на нефть затолкать США в соглашение с ОПЕК.



У версии, что это не конфликт, а игра, было косвенное подтверждение: в разгар нефтяного противостояния принц бин Салман арестовал злейшего врага Путина – выпускника колледжа Льюиса и Кларка в штате Орегон принца Мухаммада бен Найефа, который с 2014 года лично курировал антироссийское направление и помощь врагам Башара Асада в Сирии.



Американцы не сдавались и не хотели ничего сокращать. Более того, следуя принципу – в любой непонятной ситуации вводи санкции против России, они собирались пойти по этому пути. О чем подробно написала The Wall Street Journal. А саудитов пугнули ведением 10%-й пошлины на импорт сырой нефти для защиты своих добывающих компаний. Но те сделали вид, что не услышали намека.



Итак, главный вопрос: кто победил в великой нефтяной войне-2020? Или точнее, кто кого нагнул: американцы Россию, Россия американцев, Саудовская Аравия саму себя? Или Саудовская Аравия и Россия все-таки додавили янки, заставив их пойти на изящную капитуляцию? Или, скорее, договорняк?

Санкции все-таки ввели, но локальные – в отношении компании "Роснефть" за транспортировку венесуэльской нефти. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что, помогая Венесуэле продавать нефть, Россия эффективно поддерживает диктаторский режим Мадуро. В западной прессе появились восторженные прогнозы, что русские теряют $4 млрд. своих активов.Но как говорил гоголевский Тарас Бульба: “Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?”. Санкции против России за Венесуэлу не спасли американскую нефтедобычу от печальных прогнозов о естественном падении добычи на 2 млн. баррелей в сутки к концу года, а возможно, и на все 3 млн. при экстремально низких ценах, о чем предупредило Минэнерго США.Но проблема даже не в падении (нефти и, следовательно, доходов), а в долгах. По данным агентства Moody's, в ближайшие четыре года у нефтегазовой отрасли США будет около $86 млрд. номинального долга. В условиях низких цен на нефть почти все эти долги будут либо оценены как "мусорные", либо чуть выше "мусорных".Заметим, что 57% этой суммы должны быть выплачены в ближайшие два года. Поскольку цены на нефть падают, а кредитные рынки сжимаются, многие компании не смогут рефинансировать свои долги или продлить сроки погашения, а соответственно им грозит банкротство.Финансовые акулы уже раскрыли свои пасти, чтобы забрать нефтесектор практически даром за долги, объявив это крупнейшей акцией по спасению нефтяной отрасли любимой страны с 1980 года, когда в США в результате обвала цен банкротилось множество нефтедобывающих предприятий.Как сообщает агентство Reuters, ведущие американские банковские группы JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co, Bank of America Corp и Citigroup Inc создают компании для управления нефтяными активами, которые намерены приобрести (читай – великодушно принять на баланс, – автор), чтобы сохранить работу месторождений до восстановления спроса.Банки подсчитали, что, помимо вышеупомянутого долга по ценным бумагам в размере $86 млрд., нефтедобывающие и газодобывающие компании в США имеют долгов на $200 млрд., которых они набрались, беря займы под залог накопленных и нераспроданных запасов энергоносителей.Компания Whiting Petroleum Corp. уже подала заявку о банкротстве, а ряд других нефтедобывающих фирм наняли консультантов по долгам. Другие компании в панике думали, как им избежать распродажи нефтяных активов за бесценок, чтобы не попасть в плен к банкам.На эти проблемы наложился злосчастный коронавирус. Американцы сидят по домам, самолеты не летают, поэтому спрос на нефтепродукты резко упал. А скважину остановить – это целая проблема. Она, как дойная корова, продолжает давать нефтяное “молоко”.В результате, по данным Bloomberg, на американском рынке возникли отрицательные цены на нефть. Отдельные производители вынуждены были доплачивать за разгрузку своих хранилищ. Цена в минус 19 центов за баррель была зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour. По этой цене компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать своим потребителям каждый баррель, выгруженный из хранилищ.Wyoming Asphalt Sour – сернистая нефть, добываемая в штате Вайоминг. Эту марку используют для производства битума и асфальта, но из-за высокого содержания серы ее сложно перерабатывать, что влияет на ее стоимость. К тому же подобная нефть не имеет выхода к морю, поэтому у нее нет покупателей.Но, как отметила аналитик консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи, цены могут уйти на минус и у других добывающих компаний в США, поскольку нефтеперерабатывающие заводы сокращают производство и не покупают сырье в прежнем объеме.Не удивительно, что нефтяной регулятор Техаса первым подал голос и робко спросил, нельзя ли ему съездить на следующую встречу ОПЕК в июне. Подтвердив при этом, что нефтяные компании Техаса уже заявили о согласии сократить добычу нефти для того, чтобы поддержать цены на сырье на фоне общемирового падения, если такая договоренность будет достигнута в рамках ОПЕК+.Позже Reuters сообщило, что регулятор обратился к администрации президента США Дональда Трампа с идеей ограничить добычу в Техасе. Об этом изданию заявил Райан Ситтон, который уточнил, что добыча может быть сокращена на 10%. Впрочем, мы об этом уже писали в предыдущей статье.Что было дальше? А дальше было просто. Нефтяники всего мира поняли, что до июня они не дотянут. И начали перезваниваться раньше. Первая видеоконференция состоялась то ли 8, то ли 9 апреля. Саудиты и русские намекнули, что договор возможен, если все остальные тоже присоединятся.Но тут внезапно заартачилась Мексика и сказала, что она не хочет ничего сокращать. Странные капризы, учитывая плачевное экономическое состояние страны, которую не спасает даже обширная нефтедобыча.Американцы стояли на своем, что они ничего от своего имени не подписывают и никаких обязательств не берут. Но, учитывая добрососедские отношения с Мексикой, согласны подключиться к соглашению ОПЕК+ в качестве “поручителей” этой страны. И взять на себя две трети доли Мексики в сокращении добычи.В рамках сделки с Мексикой общее сокращение составит 350 тыс. баррелей в сутки. Президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты согласятся урезать добычу на 250 тыс. баррелей в сутки для того, чтобы компенсировать долю Мексики. А Мексика возместит США потери позднее, когда она будет готова это сделать.Кто-то скажет, что 250 тыс. баррелей – это символический шаг и он ни на что не влияет. В то время как Россия и Саудовская Аравия урезаются по 2,5 млн. баррелей в сутки. Но не забываем прогноз Минэнерго США, что падение на 2-3 млн. баррелей в сутки неизбежно ввиду снижения спроса. Так что реально американцы тоже ужимаются, просто не фиксируют это официально.Итак, главный вопрос: кто победил в великой нефтяной войне-2020? Или точнее, кто кого нагнул: американцы Россию, Россия американцев, Саудовская Аравия саму себя? Или Саудовская Аравия и Россия все-таки додавили янки, заставив их пойти на изящную капитуляцию? Или, скорее, договорняк? Решайте сами. Мы свое мнение высказали в начале статьи.