Секс помогает укрепить иммунитет в условиях эпидемии

Иммунолог, академик Российской академии наук Валерий Черешнев подчеркивает: секс способен укрепить иммунитет. Чего не скажешь о крепком алкоголе.



"Секс - почему нет? Это одна из разновидностей снятия психологического напряжения. В определенном возрасте у человека есть такая потребность: это мощнейшая разрядка, так что, для иммунной системы это безусловная польза. А вот от крепкого алкоголя сплошной вред: он ослабляет иммунитет и может способствовать ухудшению состояния здоровья.



Что касается голодания, то для поднятия иммунитета полезен лишь лечебный голод. Если у человека язвенная болезнь желудка, то могут быть печальные последствия, например, обострение язвы".

