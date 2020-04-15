Митрополит Антоний рассказал, как верующие смогут освятить паски во время карантина

В каждой епархии Украинской Православной Церкви освящение пасхальных угощений будет организовано исходя из условий конкретного региона и с соблюдением санитарных норм карантина.

⠀

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), комментируя проведение пасхальных богослужений в период пандемии.

⠀

«Мы исходим из того, что нельзя допустить большого скопления людей с пасхальными корзинами, поэтому вся Великая Суббота будет посвящена именно возможности каждому человеку прийти в храм и без большого скопления людей освятить свои пасхальные яства», – сказал митрополит Антоний.

⠀

По словам владыки, в каждой епархии Украинской Православной Церкви куличи и пасхальные угощения, которые являются видимым присутствием пасхального торжества в каждом доме, будут освящать по-разному, поскольку в разных регионах Украины ситуация с распространением пандемии коронавируса не одинакова.

⠀

«В сельских приходах каждая семья, скорее всего, будет освящать пасхальные приношения непосредственно перед своим двором. Разрабатываются разные варианты, чтобы не допустить большого скопления людей, чтобы это не стало причиной заражения и распространения вируса» - отметил митрополит Антоний.

⠀

Он также рассказал, что в городских храмах ситуация с освящением может быть и другой, поскольку там часто служит несколько священников, потому всю Субботу храмы будут открыты, чтобы верующие в течении дня могли освятить свои пасхальные яства.

⠀

Церковь обратилась с предложением к городским властям организовать освящение пасок в тех микрорайонах крупных городов, где нет храмов.

⠀

Священники могли бы приезжать в такие микрорайоны в назначенное время и освящать пасхальные яства.

⠀

По словам владыки, «это позволит людям не скапливаться в большие группы ради освящения праздничных приношений».

⠀

Как сообщалось ранее, Митрополит Онуфрий заявил, что Пасхальные богослужения в храмах Украинской Православной Церкви будут совершаться, верующие смогут молиться дома и на улице, соблюдая санитарные нормы.

