Украинцы стали почти втрое меньше пользоваться наличными - ПриватБанк

За месяц карантина украинцы стали в 2,5 раза меньше пользоваться наличными и банкоматами.



Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.



"За первые четыре недели коронавирусного карантина в Украине количество операций клиентов с наличными в кассах отделений ПриватБанка снизилось в 2,5 раза. По данным пресс-службы банка, если в начале марта ежедневно в кассах отделений клиенты проводили более 480 тысяч операций, то с начала этой недели в кассах банка ежедневно проводится не более 190 тысяч кассовых операций", - говорится в сообщении.



В ПриватБанке добавили, что количество ежедневных операций по снятию наличных с карт в кассах банка снизилось в 4,5 раза - с 137 до 31 тыс. операций в день. Также в период карантина украинцы вдвое реже стали снимать наличные в банкоматах ПриватБанка - количество таких операций снизилось по сравнению с началом марта с 2,7 млн ​​до 1,3 млн операций в сутки.



В то же время, добавили в банке, количество транзакций клиентов ПриватБанка при оплате картами покупок в торговой сети и интернет-магазинах в период карантина остается на уровне начала марта, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 34%.



Как известно, с 12 марта в Украине введен карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.



24 марта введена чрезвычайная ситуация по всей Украине и продлен карантин до 24 апреля.

