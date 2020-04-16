Европарламент предложит направить миротворцев на Донбасс - СМИ

Европейский парламент предложит направить на оккупированный Донбасс миротворческую миссию под руководством Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода". Сообщается, что в распоряжении "Радио Свобода" есть проект отчета Европарламента, посвященный усилению сотрудничества со странами "Восточного партнерства". Ожидается, что документ может быть одобрен в мае.



Среди прочего в проекте документа также предлагается создать "расширенные международные миротворческие силы вдоль украинско-российской границы". В эти силы должна войти миссия под руководством ЕС, которая займется разминированием, помощью в подготовке к местным выборам и обеспечением свободного доступа для организаций гуманитарной помощи. Подчеркивается, что такую миссию должны развернуть в зоне конфликта.

