Россия резко нарастила скупку госдолга США

Россия в феврале резко нарастила скупку государственного долга США - за месяц вложения в государственные ценные бумаги выросли на 19% - до 12,58 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина США.



При этом, месяцем ранее вложения России выросли лишь на 5,4%. На данный момент на краткосрочные облигации из общей суммы приходится 8,277 миллиарда долларов, а на долгосрочные - 4,309 миллиарда.



Россия увеличивает вложения в госдолг США с сентября 2019 года. Исключением стал только декабрь, когда были проданы бумаги на 1,5 миллиарда долларов, но покупки в первые два месяца текущего года полностью компенсировали эту продажу.



Максимум российских вложений приходится на 2010 год, тогда Москва держала в американских госбумагах 170 миллиардов долларов. С апреля 2018 года под угрозой санкций началось резкое сокращение вложений, и с того момента Россия перестала входить в тридцатку главных держателей госдолга. На данный момент первой идет Япония (1,268 триллиона долларов), следом Китай (1,092 триллиона) и Великобритания (403,2 миллиарда). Все они также увеличили вложения в марте.

