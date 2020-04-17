Киевский самум

Пылевая буря, пришедшая из Чернобыля, накрыла ненавидимый Виталиком город. Исчезли высотки Печерска, недостроенный мост со снесенными ветром строительными конструкциями, в какую-то глубокую ж…пу, как всегда, провалилась Троещина. В воздухе явно пахло гарью, несвежей радиацией и почему-то ослиной мочой. Не знаю, как именно пахнет ослиная моча, но, по всей видимости, именно так.



Спустя сутки, аккурат к страстной пятнице, ветер немного утих, и робкое весеннее солнце сумело осветить слои дыма, которые красиво стелились над многокилометровыми пробками на въездах и выездах из Киева. Это Кличко ввел в действие чудовищный по своей эффективности план «Б». Или «Г»? Трудно сказать, что делается в черепной коробке у градоначальника, который с утра ездит в Чернобыль, чтобы измерить там уровень радиации. И отдает распоряжение «выборочно» измерять температуру на блокпостах, установленных на выездах из города, которые, как ни парадоксально, также являются въездами. Хорошо хоть не додумались проводить процедуру ректально. А ведь могли. У них огромный потенциал.



Смысл проводимых комплексных противоэпидемических мероприятий заключается в том, чтобы за...ть всех стоянием в пробках и снизить таким образом интенсивность перемещения предпасхальных масс народа, являющегося потенциальным носителем COVID-19. Пока план реализуется просто блестяще. В сочетании с гарью и ослиной мочой столица уверенно выбивается в мировые лидеры по непригодности для жизни. Ветер шатает сотни сити-лайтов с изображением веселого мэра, закатывающего правый рукав пиджака, и слоганом «Хватит шастать!».



Процедура «обязательной самоизоляции» в виде обсервации выглядит следующим образом: прорвался через границу и гуляй смело. Разве что бумагу заставят подписать насчет самоизоляции, а также измерят температуру интересным электронным прибором. По сути, это генератор случайных чисел, запрограммированный в диапазоне от 35,8 до 38

Диалектическое единство формы и содержания, то есть власти и нации, проявилось в эти чудные предпасхальные дни во всем своем великолепии. Обезумевшие мэры Конотопа и Днепра перекапывают улицы перед православными храмами, которые по официальному вердикту стали «очагами заражения». Но верующим на Западной Украине вообще не о чем беспокоиться

На западных кордонах нашей недоинтегрированной в ЕС нации тоже все под контролем. Десятки тысяч заробитчан традиционно возвращаются из Милана, Берлина, Парижа и других очагов эпидемии на пасхальные праздники. Процедура «обязательной самоизоляции» в виде обсервации выглядит следующим образом: прорвался через границу и гуляй смело. Разве что бумагу заставят подписать насчет самоизоляции, а также измерят температуру интересным электронным прибором. По сути, это генератор случайных чисел, запрограммированный в диапазоне от 35,8 до 38. Как-то на протяжении дня у меня были показатели от 36,1 до 36,5. Не то чтобы это меня насторожило… Просто явно «остывать» начал.Офис президента, а также все наши чрезвычайные органы, занятые спасением нации, включая Кабинет министров некоего Шмыгаля, делают вид, что ничего серьезного на западе страны не происходит.В ОП состоялось плановое камлание по призыву дождя в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Правительство провело внеплановое заседание, на котором назначило Ольгу Буславец исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды. Очень своевременное решение, поскольку в Раде ее кандидатуру утвердить не удалось. А это плохо. Окружающая среда, с…ка, ухудшается ежеминутно. В далекой Швеции бьется в истерике стремительно подрастающая Грета Тунберг. Ринат Леонидович расстроен. Нельзя ему без своего министра энергетики. Пошли по пути Ульяны Супрун, которая тоже не сидит без дела и учит украинцев гигиене секса во время эпидемии. Рекомендует чаще мыть секс-игрушки с мылом. Ульяну тоже назначали и.о. главы Минздрава, что позволило ей на протяжении четырех лет подготовить страну к пришествию коронавируса. Объем работы по сокращению популяции был проведен колоссальный.Не сомневаюсь, что Ольга Буславец быстро адаптируется к креслу и присоединится к актуальному челенджу #маюправонапомылку, несмотря на довольно скромный объем бюста.Еще одно важное решение, которое должно успокоить людей, – это принятие Радой поправок к регламенту работы «зеленой» богадельни Разумкова. Вся страна держала за них кулаки. Сумеют ли «слуги народа» оградить нацию от законодательного спама? Пройдет ли норма «не больше одной поправки в руки избранных представителей фракции»?От этого закона зависит будущее всей страны: от неродившихся младенцев до Никиты Потураева, который явно поехал крышей и строчит посты про «шлимазлов» в партийный чат фракции «слуг». В результате было принято мудрое решение: поскольку поправки в регламент явно нарушают Конституцию и нормы самого регламента, то их действие ограничено во времени. Месяца два-три. Не больше. Как только эпидемия пойдет на спад, а у Игоря Валерьевича окончательно отберут надежду на возвращение «Приватбанка», так сразу все вернется взад. Царь Соломон, незаслуженно распиаренный за свою мудрость, удавился бы от зависти. Как тонко и корректно «слуги народа» прошли грань, отделяющую петтинг от полового акта. И в этом им помогли коллеги из «Оппозиционной платформы», которые входят в так называемую «группу Левочкина». У предыдущих коллег «слуг» – единой фракции «Голос ПСА» (Порошенко давно уже подмял под свою политическую тушу коллектив недоразвитых «соросят» Вакарчука) случился эмоциональный срыв. Они были жутко расстроены политическими преследованиями «лица евромайдана» Тани Чероновол и футляра (лат. vagina) памяти нации Вятровича. Первую отправили, как и большинство украинцев, под домашний арест. Второго пока еще только подозревают в организации оргии в формате шведского стола в годовщину голодомора. Чудовищные по своей сути инсинуации. Поэтому Офис президента, ставший абсолютно неразборчивым в политических связях, договорился на взаимовыгодных условиях с Левочкиным. Он ведь тоже стоял у истоков европейской революции гидности. Организовывал показы мод на майдане и вообще проявил себя с крайне положительной стороны.Диалектическое единство формы и содержания, то есть власти и нации, проявилось в эти чудные предпасхальные дни во всем своем великолепии. Обезумевшие мэры Конотопа и Днепра перекапывают улицы перед православными храмами, которые по официальному вердикту стали «очагами заражения». Но верующим на Западной Украине вообще не о чем беспокоиться. Потому что мы – единая нация, которая давно сплотилась перед лицом российской агрессии и угрозой проникновения коронавируса.