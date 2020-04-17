В Украине ожидается ускорение темпов инфляции

На фоне пандемии коронавирусной инфекции в Украине ожидается рост инфляции. Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономразвития, передает УНН.



"В 2020 году ускорятся инфляционные процессы до 7% против 4,1% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019 году (в результате девальвационных процессов (среднегодовой обменный курс составит 28,85 грн/долл США)", - говорится в отчете.



Однако ожидается, что в 2021 году темпы инфляции замедлятся.



"Однако уже в 2021 году должен иметь место экономический рост на уровне 2,4% (который составит по прогнозам 4,2% в 2020 году - ред.), который не компенсирует падение в 2020 году. Инфляция замедлится до 5,9% (в расчета декабрь к декабрю предыдущего года). Все элементы спроса будут иметь положительную динамику", - говорится в прогнозе.



Эксперты считают, что структура потребительского спроса после завершения карантина изменится несущественно.



Напомним, ранее в Минфине заявляли, что по оптимистическому прогнозу Украина потеряет 4,8% ВВП из-за кризиса.



Наибольшая угроза для экономического восстановления в Украине, по мнению экспертов, - это длительное продолжение и усиление внутренних карантинных мероприятий.

